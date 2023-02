NewTuscia – VITERBO – L’Università degli Studi della Tuscia ed il Center for Urban Science and Progress (CUSP) della New York University (NYU) hanno siglato un accordo di collaborazione sullo sviluppo delle aree urbane e peri-urbane in un contesto interdisciplinare.

Il CUSP è un centro all’avanguardia, leader negli USA, dedicato allo sviluppo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico al servizio delle comunità metropolitane. Le tematiche di interesse comune sono ampie e interdisciplinari riguardanti Urban science, Urban environment, Urban health, Urban infrastructure, Complexity, Informatics e Sensing.

L’accordo tra UNITUS e CUSP prevede l’organizzazione di Summer Camp insieme ad altre prestigiose istituzioni di ricerca Europee ed extra-Europee presso il campus NYU di New York City.

“È una grande occasione per studentesse e studenti che potranno prendere parte a programmi di scambio e avranno un accesso agevolato ai Camp estivi, potendo acquisire crediti formativi in una delle più prestigiose università al mondo”, dichiara il rettore, Stefano Ubertini.

“L’accordo prevede anche la partecipazione a progetti di ricerca congiunti su temi decisivi per il futuro del pianeta. Il CUSP è parte della Tandon School of Engineering della NYU con la quale si esploreranno aree tematiche di collaborazione più ampie non limitate esclusivamente allo studio delle aree metropolitane”, aggiunge Salvatore Grimaldi, responsabile scientifico dell’accordo e senatore dell’Università della Tuscia.