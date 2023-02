NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 18 febbraio prossimo, alle ore 17,30 nella prestigiosa cornice della Sala Regia del Comune di Viterbo, l’associazione corale Chorando Ensemble metterà in scena La Pazzia Senile, uno dei madrigali rappresentativi in voga tra Cinque e Seicento, in cui l’ensemble vocale interpreta coralmente i diversi personaggi della commedia. E’ composto originariamente per tre voci maschili (due tenori e un basso) che cantano “alla bastarda” cioè in falsetto (trasformandosi di volta in volta in due soprani e un contralto). Il tutto è stato qui ridisegnato e adattato alle quattro voci del coro misto, affidando i dialoghi a due attori, Serenella Isidori e Angelo Tanzi, e sistemando i tre intermedi originali in un’unica sezione centrale (arricchita di danze e letture) per non frammentare troppo la sottile trama della commedia: Pantalone, innamorato della cortigiana Lauretta, ma alla fine respinto, vuole obbligare, aiutato dal servo Burattino, la figlia Doralice a sposare il vecchio e ridicolo dottor Graziano. Ma Doralice darà comunque la sua mano al giovane Fulvio e lo scriteriato Pantalone sarà doppiamente deluso.



Protagonista della spassosa rappresentazione musicale è il gruppo vocale Chorando Ensemble, una realtà corale nata a Viterbo nel 2017 dalla forte passione per il repertorio antico di un gruppo di coristi della Tuscia, con l’intento di recuperare e valorizzare, eseguendole, le composizioni polifoniche degli antichi maestri come anche la musica più contemporanea.

Per l’occasione, la concertazione e la direzione sono state affidate al maestro Gino Nappo, noto musicista viterbese, che ha anche curato la riorganizzazione dei brani e il loro adattamento al coro polifonico.

Il tutto è arricchito da danze strumentali eseguite alla spinetta dallo stesso maestro Nappo, da Roberto Mattioni, voce e chitarra battente, da Andrea Mion e Giorgia Savazzi, flauti e ance rinascimentali, da Saverio Beccaccioli al trombone rinascimentale e da Maria Vittoria Bosco alle percussioni, che ha curato anche un inserto coreografico.

La preparazione vocale è stata curata da Roberta Ciapica e Claire Duri. Angelo Tanzi ha inoltre curato la regia dello spettacolo.

Chorando Ensemble ringrazia caldamente la Sindaca CHIARA FRONTINI e il Comune di Viterbo per la concessione della

prestigiosa Sala Regia.

Ingresso libero fino ad esurimento dei posti.