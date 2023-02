L’atleta perugina ha conquistato l’oro al campionato europeo di Karate di Cipro

NEWTUSCIA/UMBRIA – PERUGIA – Il sindaco Andrea Romizi e l’assessore allo sport Clara Pastorelli hanno accolto a palazzo dei Priori Asia Pergolesi, atleta perugina che ha conquistato la medaglia d’oro al Campionato Europeo di Karate svolto dal 3 al 5 febbraio a Larnaca (Cipro), nella categoria di Kumite (combattimento a contatto controllato) nella classe Juniores +66 kg.

Accompagnata dai familiari, tra cui la sorella Aurora, a sua volta karateka di livello, il maestro Rossano Rubicondi della società sportiva Hagakure, con cui si allena a Perugia, e il presidente regionale della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Fijlkam), Andrea Arena, Asia ha parlato di “una bellissima esperienza” e della grande emozione provata soprattutto quando ha vinto l’incontro che le ha consentito di accedere alla finalissima.

Pergolesi, in forza al Team Karate Puleo di Firenze, con una condotta di gara determinata e accorta ha battuto in ordine, dai sedicesimi di finale alla finalissima, le rappresentanti di Macedonia, Slovacchia, Francia, Ungheria e Ucraina. La finale con l’atleta ucraina Krot Yuliia ha fatto così dimenticare la sfortunata prova di due anni fa, quando all’Europeo di Tampere in Finlandia, Asia si era arrestata al terzo turno.

Il sindaco Romizi ha espresso a nome dell’amministrazione orgoglio e gratitudine all’atleta perugina, “esempio per i nostri giovani che hanno bisogno di venire a contatto con belle storie”.

L’assessore Pastorelli ha ricordato che “ormai da anni lavoriamo affinché Palazzo dei Priori sia sempre più percepito come il palazzo dello sport”. “Abbiamo profuso impegno e risorse per potenziare gli impianti di proprietà del Comune – ha continuato – e ci siamo preoccupati di dare visibilità alle associazioni di settore e alle eccellenze del territorio, anche quelle espresse da discipline meno conosciute e praticate, ma sempre preziose per la formazione dei giovani. Asia Pergolesi è senz’altro un’atleta che merita al massimo di essere sostenuta e incoraggiata da tutti noi”.

“Momenti come questi – ha concluso il presidente Arena – sono davvero importanti per le discipline rappresentate dalla Fijlkam. Ringrazio il Comune, nelle persone del sindaco Romizi e dell’assessore Pastorelli, per l’attenzione non scontata, utile a far conoscere un mondo che, al di là del momento puramente agonistico, trasmette valori come il rispetto e la disciplina e quindi può contribuire a far crescere cittadini migliori”.

**Foto in allegato