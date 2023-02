NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Il risultato delle elezioni regionali è stato netto, l’onda lunga delle politiche si è fatta sentire anche domenica e lunedì e il Terzo Polo alle urne non è riuscito ad ottenere il risultato sperato.

Ringraziamo tutti i cittadini e le cittadine che hanno accordato la propria fiducia verso la lista e verso i nostri candidati locali Paola Goglia e Alessio Trani.

L’alto astensionismo che ha caratterizzato queste elezioni regionali è un dato che, a nostro avviso, dovrà portare tutti, vincitori e vinti, ad una profonda riflessione verso future elezioni.

Quello che è bene fare, oggi, è ripartire dal presente rilanciando una politica ancor più radicata e strutturata sul territorio, come hanno annunciato i nostri leader e impegnarsi per dar vita ad un nuovo partito riformista, liberal popolare.

Ci siamo trovati a subire su un territorio come Viterbo l’egemonia dei partiti di governo e allo stesso tempo far parte di una coalizione che usciva dalla precedente amministrazione regionale, facendo venir meno quella posizione autonoma che si è cercato di strutturare durante le politiche

Questo quadro ha portato ad una percentuale di preferenze non particolarmente alta. Senza considerare che con l’attuale legge regionale i margini per l’elezione di un nostro candidato erano veramente ridotti al lumicino, come ha avuto modo di sottolineare lo stesso Matteo Renzi, quando è intervenuto a Viterbo la scorsa settimana.

Ora dobbiamo guardare alle elezioni Europee come prossimo obiettivo e continuare il lavoro sul territorio insieme agli amici di Azione, iniziando proprio dai comuni dove siamo meno radicati.

Un grazie mi sento di rivolgerlo a Paola e Alessio per la campagna elettorale sostenuta, sapevamo che sarebbe stata dura, eppure i nostri candidati si sono spesi con grande spirito di servizio verso la nostra comunità politica; la politica è questo non si può solo avere ma bisogna anche dare. Un grazie sincero va alle tante e ai tanti amici di Italia Viva che hanno formato una squadra forte e unita.

Continuiamo a credere fortemente nel progetto del Terzo Polo e siamo già proiettati verso un futuro di sfide politiche convinti che all’Italia e al nostro territorio serva una proposta seria e lungimirante, ecco perché già venerdì abbiamo messo in cantiere un incontro con Marietta Tidei confermata Consigliere Regionale, eletta nella circoscrizione di Roma.

Coordinamento Provinciale Italia Viva