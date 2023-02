NewTuscia – ROMA – Sono state settimane molto intense e convulse e dopo qualche ora di calma che è servita per analizzare i risultati, non posso non ringraziare tutti coloro che mi hanno dato fiducia scrivendo il mio nome sulla scheda affianco al simbolo di Fratelli d’Italia.

In particolare ringrazio tutti i cittadini di Vetralla che hanno dimostrato grande senso di appartenenza, avendo compreso l’importanza di questa tornata elettorale e dell’occasione storica di eleggere un consigliere regionale dopo 35 anni. Abbiamo raggiunto insieme un risultato straordinario, 2121 preferenze nella sola Vetralla è un dato impressionante, figlio del lavoro di tutti; ringrazio i colleghi dell’amministrazione comunale che mi hanno supportato ed il mio gruppo di collaboratori che insieme al direttivo di Fratelli d’Italia Vetralla, ha lavorato senza sosta.

Ci è mancata un po’ di esperienza e forse anche un po’ di fortuna, questo ci avrebbe permesso quel piccolo scatto in più che si è rivelato determinante per raggiungere il secondo posto e quindi l’elezione a consigliere regionale. Il risultato storico comunque resta ed avrà il suo peso, questo mi inorgoglisce e mi responsabilizza ancor di di più, è una spinta ulteriore a fare ancora meglio.

Faccio i miei auguri di buon lavoro agli eletti Daniele Sabatini e Valentina Paterna, con cui avrò modo di collaborare; questa esperienza insieme ha stretto ancor di più i rapporti tra noi e sicuramente da tutto ciò, arriveranno risultati positivi per il nostro territorio.

Infine, ma non per ultima, voglio ringraziare con tutto il cuore la mia famiglia che mi ha sopportato e supportato in queste settimane, senza la loro vicinanza ed il loro affetto, tutto questo non sarebbe possibile.

Giulio Menegali Zelli Iacobuzi