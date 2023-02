NewTuscia – ROMA – Rivolgo a nome mio personale e dell’intera Federlazio di Viterbo le più vive felicitazioni e un cordiale augurio di buon lavoro ai neoeletti Consiglieri regionali, Daniele Sabatini, Enrico Panunzi e Valentina Paterna.

Un risultato, quello espresso dal voto dei cittadini della Tuscia, che è senza dubbio il riconoscimento delle capacità politiche, delle doti personali, del generoso impegno di ognuno, del profondo legame con il territorio, accanto agli importanti obiettivi espressi nei rispettivi programmi elettorali.

Anche se con posizioni e visioni diverse, avranno il compito delicato ed impegnativo di portare all’attenzione regionale, in modo efficace e costruttivo, le esigenze di questa provincia, ricercando risposte positive per chi vive, lavora e fa impresa creando occupazione.

Siamo convinti che non faranno mancare il loro apporto per affrontare con urgenza le priorità e le questioni ancora aperte, per colmare i ritardi e soddisfare le aspettative di crescita economica e sociale.

Anche nella legislatura che si apre l’Associazione della Piccola e Media Impresa di Viterbo rinnova la più ampia disponibilità al dialogo e al confronto, in un clima di serena e proficua collaborazione istituzionale.

A tutti ancora complimenti e un sincero in bocca al lupo.