NEWTUSCIA/UMBRIA – TERNI – Si svolgerà sabato 18 febbraio alle ore 15:30, la festa carnevalesca in maschera dedicata a tutti i bambini e le bambine. L’iniziativa avrà luogo nella piazzetta antistante la Ludoteca Comunale”G.Rodari”, in Via Sandro Pertini, 17.

Gli operatori della Ludoteca accoglieranno i partecipanti con giochi e intrattenimenti dedicati

