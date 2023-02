NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Da Simest 18,5 miliardi alle imprese che vogliono crescere all’estero. La società del gruppo Cdp -incaricata di sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane ​nel mondo- ha dato il via al piano strategico “Impatto d’impresa” per il 2023-2025; il piano prevede nel triennio un impegno complessivo in aumento del 20% rispetto al triennio precedente. NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Da Simest 18,5 miliardi alle imprese che vogliono crescere all’estero. La società del gruppo Cdp -incaricata di sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane ​nel mondo- ha dato il via al piano strategico “Impatto d’impresa” per il 2023-2025; il piano prevede nel triennio un impegno complessivo in aumento del 20% rispetto al triennio precedente.

“In uno scenario di economia globale provata da due anni di lockdown e insidiata dal conflitto in Ucraina, si torna a puntare sulla competitività del Made in Italy e sull’apporto delle piccole e medie imprese del territorio – ha detto Protopapa di Area PMI -. Il settore della piccola e media impresa è il ginocchio del paese, dobbiamo incentivare gli imprenditori ad investire in tecnologia e innovazione per dare futuro alle nuove generazione ed entrare nei mercati internazionali dalla porta principale.