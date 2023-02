NewTuscia – ROMA – Margherita Cassano è stata proposta alla carica di presidente della Corte di Cassazione. La nomina è arrivata da parte della quinta commissione del nuovo Csm, quella relativa agli incarichi direttivi, mentre il voto finale è fissato per il primo marzo, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

I nominativi avanzati sono stati due; oltre alla presidente aggiunta nominata nel luglio del 2022, si era proposto Giorgio Fidelbo, presidente della sesta sezione penale in Cassazione, e solo alla fine di una lunga audizione la commissione si è espressa con il voto che porta una donna, la prima nella storia della magistratura italiana, a ricoprire la carica di presidente.

Margherita Cassano ha recentemente ricoperto il ruolo di presidente della Corte d’Appello, nella nativa Firenze, durante la pandemia; precedentemente e per molti anni pubblico ministero impegnato nelle prime inchieste riguardanti traffici di stupefacenti su larga scala e criminalità organizzata, è figlia del magistrato attivo in processi relativi ad atti di terrorismo, Pietro Cassano. La sua carriera è approdata al Csm, come consigliere, poi nella prima sezione penale della Cassazione.

Oggi è ad un passo, manca solo l’ufficializzazione del voto finale di marzo, da un ruolo cruciale nella giustizia.