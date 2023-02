NewTuscia – VITERBO – Una vittoria che rende orgoglioso il partito, quella di Rocca alle regionali. “Una vittoria straordinaria” ha commentato Mauro Rotelli, deputato FdI. “In attesa dei dati definitivi e dell’ufficialità sugli eletti – ha continuato – dopo una notte in bianco a seguire numeri e aggiornamenti, voglio ringraziare tutti gli elettori di Fratelli d’Italia Viterbo”. Numeri significativi, con il 39 circa di media in provincia un 41% in città.

Anche se probabilmente i numeri più significativi sono stati portati a casa gli astensionisti: ha votato uno su tre degli aventi di diritto. Diverse le cause che hanno indotto la popolazione a rifiutare il voto, tra chi non crede più alla politica e chi crede che votare non sia di vitale importanza.

Le prossime Regioni in cui si andrà al voto saranno Friuli Venezia Giulia e Molise, con la speranza che l’affluenza alle urne sia maggiore.