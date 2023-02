NewTuscia – VITERBO – Sono 314 gli iscritti viterbesi alla Cassa Dottori Commercialisti, ovvero quasi il 4% del totale dei professionisti laziali associati all’Ente di previdenza e assistenza di categoria. I giovani rappresentano il 27% della platea, unapercentuale maggiore sia rispetto alla media regionale (18%) sia a quella nazionale (21%). Nel 2022, infatti, il numero di iscritti sotto i 40 anni della provincia di Viterbo è tendenzialmente in crescita, mentre il totale dei giovani professionisti laziali e italiani è in calo rispettivamente del 5% e del 2,6%. Le donne rappresentano, invece, il 36% del totale, un valore maggiore in confronto a quello nazionale(33%) e regionale (30%).

Per quanto riguarda i redditi e i volumi d’affari dichiarati nel 2022 in riferimento al 2021, l’andamento per i Dottori Commercialisti viterbesi è in netto miglioramento rispetto all’anno precedente. Nel dettaglio, si registra un incremento maggiore rispetto alla media nazionale e regionale, con un reddito medio aumentato a quasi 42 mila euro rispetto agli oltre 38 mila dell’anno precedente (+10%) e un volume d’affari che ha raggiunto oltre 74 mila euro rispetto agli oltre 62 mila euro dichiarati nel 2021 (+20%). Emerge, tuttavia, che il reddito medio annuo degli iscritti viterbesi è inferiore di oltre il 40% rispetto a quello registrato a livello nazionale, che nelle dichiarazioni 2022 è pari a oltre 74 mila euro.

“L’adozione di misure sempre più efficaci a supporto della crescita professionale della categoria è uno dei pilastri della nostra mission”, ha dichiarato Stefano Distilli, presidente di Cassa Dottori Commercialisti. “I dati della provincia di Viterbo confermano come sia opportuno che gli investimenti dell’Ente in politiche di welfare ‘strategico’, siano indirizzati in particolare a supporto della componente femminile e a favorire l’accesso dei giovani alla professione, così da avere un impatto positivo sulla composizione anagrafica e demografica degli iscritti, tenuto conto che la crescita della categoria è strettamente legata a un sistema previdenziale basato sui principi di inclusività, equità e attenzione allo sviluppo dei territori”.

Nel corso del 2022, per i professionisti viterbesi, la Cassa Dottori Commercialisti ha erogato contributi di assistenza ordinaria per un totale di oltre 155 mila euro, di cui oltre il 72% è stato destinato al “welfare familiare”, ovvero all’erogazione di indennità di maternità, contributo a sostegno della maternità, contributi asilo nido e sostegno per orfani e familiari con disabilità.

A supporto degli iscritti viterbesi, la Cassa Dottori Commercialisti – che il 3 febbraio scorso ha compiuto 60 anni di attività – organizza, giovedì 16 febbraio, dalle 9.30 alle 12.30, presso l’Hotel Terme dei Papi (Strada bagni n.12) il convegno “La Cassa incontra gli iscritti”, in collaborazione l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Viterbo, con l’obiettivo di parlare della previdenza e delle iniziative di welfare a favore della categoria.

All’incontro, che dà diritto a un massimo di quattro crediti formativi obbligatori, parteciperanno Stefano Distilli, presidente Cassa Dottori Commercialisti (CDC) e il Consigliere Andrea Perrone. Completano il panel il delegato della Cassa Dottori Commercialisti per l’Ordine di Viterbo, Oreste Patacchini, e il presidente dell’ODCEC di Viterbo, Stefano Tedeschi. All’evento sarà possibile ricevere consulenza online da parte del personale della Cassa per simulazioni personali e informazioni di carattere contributivo, previdenziale e assistenziale.