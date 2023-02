NewTuscia – VITERBO – Tutti i risultati della 14 giornataª di Seconda Categoria.

GIRONE A:

Ok il Grotte Santo Stefano (34 punti) 2-0 sul Calcio Tuscia (14) Filie e Vittori i marcatori.

Virtus Acquapendente (31) Onano (19) 0-1 Ivan Mancini a segno per i verdeazzurri.

Atletico Monte Romano (29) Virtus Acquapendete (18) 1-0 Perilli in goal.

Tarquinia (21) Bagnaia (29) 3-2 agli ospiti non basta una doppietta di Miralli, per i locali Elisei, Natali e Zeppa.

Castiglione (22) Gradoli (20) 3-2 per i padroni di casa Giomarelli, Cignelli,Venturi per i locali, Doko Pecugi.

Aurora Querciaiola (10) Pro Alba Canino (21) 1-1 in rete Petretti per i locali Di Carlo per gli ospiti.

Grotte Di Castro (15) Proceno (6) 6-0.

GIRONE B:

Comunale Civitellese (13) Atletico S.M calcio (32) 0-4 tripletta di Barbazza, e Vaitovich.

Pro Fiano (31) Fabrica Calcio (7) 4-1.

Vejanese (10) Vasanello (27) 0-1 Antonelli.

Tre Croci (19) Calcio Sutri (25) 1-0 Andrea Fa.

Polisportiva Oriolo (23) riposava.

Sabazia (23) Kaysra (20) 2-2.

D.M Cerveteri (15) Atletico Monterosi (17) 0-2 Gnignera e Sgamuffa in goal.

Vis Bracciano (1) Caput Roma (9) 0-2.

