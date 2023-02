NewTuscia – VITERBO – (di F. S.). Tessennano (7 punti) Sassacci (39) 1-2 Rossi e Caruso in goal per gli ospiti, Conti per i padroni di casa.

United Alta Tuscia (23) Faleria (34) 0-0

Real Tolfa (30) riposava

Corchiano (29) Vetriolo (8) 3-3 per gli ospiti doppietta Ricci e Meriggi, per i locali Magrini De Antonis e Campana.

Viterbo Football Club (5) Polisportiva Farnese (29) 1-2 Bersaglia e Taffi in goal per i padroni di casa, Lini per i locali.

Blera (15) Virtus Caprarola (25) 0-1 Scribano in goal.

Torrese (6) Tuscia United (18) 1-1 in rete Carlo Latini per gli ospiti, Gianluca Bisti per i locali