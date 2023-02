NewTuscia – MILANO – Inaugurata ieri al MiCo – Milano Congressi la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, una fiera che si pone come obiettivo quello di proporre l’offerta turistica mondiale, dando l’opportunità di incontrare i professionisti del settore provenienti da tutto il mondo.

Grandi protagonisti della manifestazione gli stand delle regioni italiane.

La fiera è stata aperta ufficialmente con il taglio del nastro da parte del Ministro del Turismo Daniela Santanchè. Presente al BIT anche lo stand ENIT, che ho avuto modo di visitare grazie a Sandro Pappalardo, amico e componente CDA Enit.

Grande soddisfazione per l’evento, con tante idee per sviluppare in chiave turistica i territori come la nostra splendida Tuscia.

Mauro Rotelli

Presidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Territorio della Camera dei Deputati