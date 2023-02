NewTuscia – TUSCANIA – Una Maury’s Com Cavi Tuscania bella e concreta torna dal Salento con l’intera posta in palio superando in scioltezza una Leo Shoes che non è mai riuscita ad impensierire più di tanto la squadra di coach Passaro. Dopo aver perso i primi due parziali a 19 e 18, i salentini riescono ad opporsi in maniera piú efficace solo nel terzo ma sono poi costretti ad arrendersi a ridosso del set 22/25.

Al fischio di inizio delle signore arbitri Rosario Vecchione e Enrico Autuori coach Licchelli schiera i suoi con Fanizza al palleggio e Marzolla opposto, Matani e Peluso centrali, Cianciotta e Ciupa laterali, Prosperi Turri a libero, Sandro Passaro risponde con con Parisi al palleggio e Onwuelo opposto, Festi e Aprile centrali, Sacripanti e Corrado bande, capitan Sorgente libero.

Apertura di primo parziale all’insegna dell’equilibrio 5/7. Ace di Sacripanti e attacco vincente di Corrado per il 5/9. Il muro di Onwuelo su Ciupa e l’attacco vincente ancora di Corrado costringono Licchelli a fermare il gioco 6/12. Muro di Festi su Ciupa 10/15. Ace di Matani 13/16. Ace di Onwuelo 16/21, secondo time-out chiesto da Casarano. Attacco di Corrado per il 17/24. Il primo tempo di Festi chiude il primo parziale 17/21.

Secondo set. Murata la pipe di Corrado 7/6. Ace dello stesso Corrado 7/8. Si prosegue punto a punto 10/11. Attacco vincente di Corrado al termine di un’azione prolungata 10/13. Invasione di Marzolla 14/17. Ancora punto Tuscania, Licchelli ferma il gioco 14/18.Tuscania allunga 16/21. Reazione Casarano 18/21. Doppio ace di Onwuelo, Tuscania si aggiudica anche il secondo parziale 18/25.

Terzo set. Tuscania subito avanti 3/7, Licchelli chiama il primo time-out. Parziale di tre a zero per Casarano 7/8. Ace di Matani, 10 pari. Finisce sul nastro l’attacco di Cianciotta 10/12. Ancora paritá, 13/13. Pipe di Corrado 14/16, time-out Casarano. La Leo Shoes accorcia, Passaro chiama il suo primo time-out 17/18. Errore di Cianciotta dai nove metri 20/23. Mani out dello stesso Cianciotta 22/24. L’attacco di Onwuelo chiude set e incontro 22/25.