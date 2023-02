NewTuscia – VITERBO – La Domus Mulieris prosegue la striscia di risultati negativi anche a Latina, cedendo per 52-49 di fronte alle padrone di casa del Bull in un match valido per la sesta giornata di ritorno del campionato di serie B di basket.

Tantissime le analogie con la sconfitta della settimana precedente contro Aprilia, soprattutto perché nell’ultimo giro di lancette le ragazze gialloblù hanno avuto in più occasioni la possibilità di pareggiare l’incontro e continuare ad inseguire due punti preziosi per la classifica.

Il gruppo guidato da coach Scaramuccia è stato quasi sempre avanti nel punteggio, chiudendo il primo quarto sul 19-18 e il secondo sul 29-23 in proprio favore. Nel terzo periodo le padrone di casa hanno ridotto parzialmente lo svantaggio sul 41-37 ma è stato l’ultimo parziale a indirizzare le sorti del match. Bull ha sfruttato le occasioni mentre la Domus Mulieris ha sbagliato anche appoggi facili sotto canestro e non è riuscita ad essere abbastanza cinica nel momento in cui sarebbe servita concretezza e determinazione.

Nota positiva del match il rientro di Joana Valtcheva che ha messo a referto anche 4 punti; il suo minutaggio è destinato sicuramente a crescere nelle prossime partite e potrà essere un’arma in più a disposizione dello staff tecnico viterbese.

Lo stop contro il Bull che rende ancora più determinante la gara interna del prossimo turno contro Frascati, vittorioso in questo turno contro Elite: si tratterà di un autentico scontro diretto per l’accesso ai playoff visto che, in caso di successo, le gialloblù viterbesi tornerebbero a +4 in classifica con il 2-0 negli scontri diretti e sarebbero vicinissimi ad una delle prime otto posizioni che garantiscono un posto nella fase ad eliminazione diretta.

Questo il tabellino della Domus Mulieris nella trasferta di Latina: Paco, Puggioni, Valtcheva D. 10, Gionchilie 13, Nobili 9, Masnata 2, Fantozzi, Ricci, Pasquali 7, Bertollini 4, Valtcheva J. 4, Schembari.