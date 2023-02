NewTuscia – FIUMICINO – Dopo la prima fase svoltasi ad Arce in provincia di Frosinone, il Campionato regionale di corsa campestre ha fatto scalo domenica 12 febbraio 2023 a Villa Guglielmi a Roma con l’organizzazione del Comitato Regionale Fidal Lazio. Lasciato il fango di qualche settimana fa, gli atleti hanno trovato una splendida giornata, assolata e con temperature miti per il periodo, oltre ad un percorso particolarmente scorrevole che ha messo a loro agio tutti i partecipanti alle varie gare, di tutte le categorie federali. Buone le prove dei viterbesi dell’Atletica Alto Lazio nella 2^ prova del Challenge Cross Corto 3Km. con in evidenza Matteo Cianchelli che si classifica all’8° posto assoluto nella gara con circa 80 partecipanti e 3° della categoria Juniores.

Al femminile buona prova anche della marciatrice Sara Cianchelli, che all’esordio nella gara di corsa si classifica al 19° posto e 4^ tra le Allieve, precedendo le compagne di squadra Sonia Tundo e Michela Castagna, anche loro al primo anno nella nuova categoria. Impegnati nella 2^ Prova del Cross Giovanile anche gli atleti della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo che si fanno spazio con Enrico Bossi 13° e Simone Nicolardi 19° spingendo la squadra al 7° posto in classifica generale, nella affollatissima gara della categoria Cadetti con ben 83 partenti. Tra le Cadette esordio per Eva Andreini che si classifica al 40° posto. La 3^ ed ultima prova del Trofeo Giovanile e del Challenge Cross Corto Regionale è prevista il 26 febbraio a Roma al parco di Tor Tre Teste.

G.M.