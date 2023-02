NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Dopo il sold out del primo appuntamento della rassegna A teatro in famiglia alla Cittadella della Musica a cura del Comune di Civitavecchia e ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio un nuovo spettacolo saprà appassionare grandi e bambini.

Sabato 18 febbraio ore 17.30 Matutateatro presenta Cappuccetto Red, ideazione e testi Julia Borretti, con Julia Borretti e Agnese Chiara D’Apuzzo, regia Titta Ceccano.

Nella storia c’è una bambina, che tutti chiamano Cappuccetto Red per il colore della sua mantella. Un giorno la madre la manda a far visita alla nonna e le raccomanda di non fermarsi per strada per nessuna ragione. Nel bosco inizia la sua avventura e, camminando, Cappuccetto Red si dimentica dei consigli della mamma… La fiaba di Cappuccetto Rosso è la più nota, la più cara ai bambini, e anche quella che viene narrata in tanti modi e tante versioni. La compagnia ha deciso di raccontarla giocando con la lingua inglese.

I bambini avranno così la possibilità di seguire le avventure della protagonista scoprendo e imparando di volta in volta termini semplici della lingua inglese quali i nomi degli animali, i numeri, i colori, i membri della famiglia, il saluto. Lo spettacolo è un piacevole e divertente pretesto per stimolare e accrescere l’interesse dei bambini per l’apprendimento di una nuova lingua. Grazie alla possibilità di interagire con il pubblico affidata all’improvvisazione, lo spettacolo può variare la sua “dose” di inglese risultando così adatto a bambini piccoli, ma anche a bambini più grandi. Inoltre, grazie a un doppio livello di lettura che lo spettacolo contiene risulta divertente anche per un pubblico adulto e quindi adatto a spettacoli per famiglie.

Cittadella della Musica, via D’Annunzio – Civitavecchia

Biglietto 5 euro

Biglietteria del Teatro Traiano, Corso Centocelle 1 – Civitavecchia

Aperta anche nei giorni di spettacolo dal lunedì al sabato negli orari: 9 – 13 / 15 – 17, la domenica 15-17

Tel. 0766370011

Chi acquista il biglietto su Ticketone può ritirare il biglietto presso il Teatro Traiano fino alle ore 17, dopo direttamente presso la Cittadella della Musica.