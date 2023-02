NewTuscia – VITERBO – Il Lazio e la Lombardia sono state chiamate al voto in queste due giornate di febbraio per eleggere il Presidente della Regione, ma i dati riguardanti l’affluenza appaiono davvero poco confortanti. I dati relativi a 1.790 dei 1.882 comuni al voto per le regionali di Lombardia e Lazio indicano un’affluenza alle ore 23 del 30,96%. I numeri sono stati resi noti dal sito del Viminale. Nel Lazio (354 comuni su 378) è del 28,63% (69,69%). Nel 2018 si votò in una sola giornata, mentre quest’anno i seggi saranno aperti anche nella giornata di oggi, dalle 7 alle 15, mentre ieri hanno chiuso alle 23.