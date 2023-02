La ragazza aveva lasciato la sua abitazione a piedi, martedì scorso, ma di lei sono scomparse le tracce e familiari ed amici hanno esteso le richieste di aiuto anche su Facebook, pubblicando foto e descrizioni di Veronica. Vicino al fiume sono stati ritrovati anche degli indumenti femminili, presumibilmente della ragazza che si trovavano sull’argine a pochi metri dal luogo dove è stato scoperto il cadavere.

Ora sarà necessaria l’autopsia del medico legale di Pisa per stabilire le cause del decesso, mentre proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire spostamenti e frequentazioni, alla ricerca della verità sulla morte.

La famiglia, tramite una amica della ragazza ha diramato un comunicato:

“Veronica purtroppo non è più tra noi, la famiglia ringrazia tutti quanti per la vicinanza e per tutti gli operatori che si sono resi utili nelle ricerche. Grazie”.