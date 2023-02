NewTuscia – VITERBO – Terza trasferta consecutiva per l’Ortoetruria-WeCOM che dopo le due ultime vittorie ottenute a

Roma contro San Paolo Ostiense ed a Ciampino contro Frassati, incontra stasera al palazzetto di Ponte Grande la capolista Ferentino. Il team di Coach Lulli è certamente uno dei più forti di tutto il campionato laziale ed è la squadra più in forma del girone A, che conduce grazie alle ultime otto vittorie consecutive sulle dodici totali colte nelle diciotto partite giocate sino ad oggi. Ultima sconfitta proprio quella subìta al PalaMalè il 26 novembre scorso contro i biancostellati, gara nella quale si infortunò Matteo Grande non più disponibile da allora. Squadra dal roster di grande qualità quello dei padroni di casa che vanta due giocatori argentini del calibro di Gerlero e Tortonesi, oltre a Bisconti, Rossi, Bondatti e Galuppi ed

una pattuglia di giovani molto interessante.

“Sarà una partita estremamente difficile – dichiara coach Fanciullo – Ferentino è un’ottima compagine, con elementi di notevole talento ed esperienza e viene da una striscia positiva che dura da oltre due mesi. Noi dovremmo ripetere le prestazioni che ci hanno permesso di vincere le ultime due trasferte, ma aumentando ancora ritmi e difesa a tutto campo. Saremo penalizzati da molte assenze importanti, ma ho detto ai ragazzi che il nostro roster è lungo e comunque tutti coloro che andranno sul parquet hanno caratteristiche tali da poter interpretare al meglio una gara complicata come questa. Giocheremo con la mente libera e senza alcuna pressione. Abbiamo fatto bene in questa parte di campionato che domenica prossima concluderà la sua fase regolare e vogliamo continuare a farlo perché ne abbiamo caratteristiche, capacità e voglia. Ovviamente non potremmo permetterci in alcun modo di non disputare una partita al massimo delle nostre possibilità, soprattutto senza alcuna pausa”.

Palla a due alle ore 18,00 sotto la direzione di Iurato e Coda di Roma.