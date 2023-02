NewTuscia – ROMA – Il Trastevere riscatta la sconfitta contro il Matese e batte il Vastogirardi allo Stadium nella 23esima giornata del girone F di Serie D. Cioci è costretto ad adattare Crescenzo come terzino destro per l’assenza di Cervoni e Lo Porto, debutto dal primo minuto per Baldari nel tridente offensivo con Tortolano e Alonzi.

La partita si gioca subito a ritmi altissimi e le occasioni fioccano da entrambe le parti. Al 5′ Ruggieri impegna subito Semprini su punizione, un minuto più tardi il Trastevere va vicinissimo al vantaggio sull’asse Baldari-Tortolano, cross di quest’ultimo sul secondo palo per Bertoldi che arriva in precario equilibrio e calcia alto. Il numero 7 va vicino al gol anche al 23′ quando, sul filtrante di Tortolano, tenta il pallonetto sull’uscita di Petriccione ma l’estremo ospite non si fa sorprendere. Molisani pericolosi nel giro di due minuti tra il 33′ e il 34′ prima con Calemme, che predilige la precisione alla forza dal limite ma non inquadra lo specchio, poi con Makni, che calcia di poco alto da centro area.

Amaranto vicini al gol di nuovo al 36′ col tiro a giro di Tortolano che sfiora l’incrocio e poi con Santarelli, che al 40′ non capitalizza il pressing alto di Baldari e colpisce male dall’altezza del dischetto. Nella ripresa il Vastogirardi sembra partire meglio e nei primi minuti spinge alla ricerca del vantaggio. Al 56′ Hernandez impegna Semprini con un diagonale da posizione defilata, lo spagnolo ci prova quattro minuti più tardi dal limite ma la palla sfila a lato. Al 62′ Ruggieri, di testa su corner, manda alto. Dopo aver sofferto il Trastevere passa al 73′: azione di Tortolano sulla sinistra, diagonale in area che Petriccione respinge, Bertoldi colpisce la traversa e Alonzi ribadisce in rete quasi sulla linea. Il Vastogirardi reagisce subito e al 78′ Makni si gira spalle alla porta e dal vertice dell’area piccola colpisce in pieno il palo. All’83’ ancora Vastogirardi pericoloso con Grandis che, sugli sviluppi di un corner, impegna Semprini. Al 90′ De Costanzo, entrato poco prima dell’ora di gioco, rimedia un secondo giallo discutibile per un accenno di reazione con Antogiovanni che, al contrario, non viene sanzionato. Nel recupero entra Giordani e Makni ristabilisce la parità numerica rifilando una gomitata al neo entrato poi, sul fischio finale, arriva il raddoppio di Alonzi che, servito da Crescenzo, batte il portiere con un pallonetto di sinistro dal limite dell’area.