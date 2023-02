NewTuscia – MODENA – Grande impresa dell’Ecosantagata Civita Castellana, che espugna la palestra del Villa d’Oro di Modena e prende il volo in testa alla classifica del girone F di serie B.

In un impianto oggettivamente poco adatto ad ospitare gare di livello nazionale per via delle sue dimensioni ridotte, la squadra di mister Beltrame si presenta comunque decisa a lasciare scuse e alibi fuori dal campo e giocare a testa alta contro un avversario di grande livello.

Formazione tipo per l’Ecosantagata, con capitan Buzzelli opposto, Cordano alzatore, Genna e Della Rosa (quest’ultimo sostituito da Petri in alcuni momenti) schiacciatori, Simoni e Consalvo centrali con Andreini libero. E la partita comincia col Villa d’Oro in vantaggio, ma i rossoblù impiegano poco a trovare le misure per recuperare. Si prosegue punto a punto fino alla fase finale del set, quando la squadra di Civita Castellana cambia ritmo e travolge i modenesi 25-17.

Cambio di campo, ma per il resto cambia poco. L’Ecosantagata fa la lepre, il Villa d’Oro tiene il passo con tutte le sue armi migliori ma i rossoblù sono in stato di grazia: la fase difensiva è impeccabile, Cordano indovina tutte le scelte al palleggio e in attacco Buzzelli è una sentenza. Un pò alla volta l’Ecosantagata guadagna terreno e chiude anche il secondo set 25-17.

Nel terzo set c’è la prevedibile reazione d’orgoglio del Villa d’Oro, che raramente aveva subito una simile lezione tra le mura amiche. I modenesi continuano a lottare e, a differenza dei set precedenti, restano in partita al 100% anche negli ultimi scambi. L’Ecosantagata invece è leggermente meno precisa, regala un paio di punti di troppo e quindi il Villa d’Oro riapre la partita aggiudicandosi il set 25-23.

Il quarto game non è adatto ai deboli di cuore. Inizialmente l’Ecosantagata prende un buon vantaggio, ma il Villa d’Oro recupera e a metà set rimette la situazione in parità. Da qui in poi è una sfida di nervi e c’è anche un momento in cui i modenesi sembrano aver vinto il set 25-23, ma l’arbitro rivede la sua decisione e assegna il punto all’Ecosantagata che così prosegue il match e va vincere 29-27.

Tre punti d’oro dunque per Civita Castellana, ora a quota 40 e sempre più capolista in attesa che il programma della quindicesima giornata si completi con le partite di oggi.