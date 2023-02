NewTuscia – FABRICA DI ROMA – Una donna di 51 anni di Fabrica di Roma è rimasta coinvolta in un incidente stradale svoltosi sulla Via Falerina questo pomeriggio. All’arrivo dei soccorsi, nello specifico i Vigili del Fuoco della compagnia di Civita Castellana, la donna era già al di fuori della sua auto, uscita fuori strada e poggiatasi su un fianco. Sul posto anche i Carabinieri e il personale del 118 che ora sono a lavoro per chiarire le dinamiche dell’incidente. La donna in buono stato di salute è stata prontamente trasportata a Belcolle.