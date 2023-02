NewTuscia – CIVITA CASTELLANA -In vista delle sfilate del Carnevale, che avranno luogo nelle giornate di domenica 19, martedì 21 e domenica 26 p.v., i carabinieri della Compagnia di Civita Castellana, congiuntamente al personale dei Vigili Urbani dello stesso centro, hanno raggiunto i più giovani nelle scuole per condividere con loro i contenuti dell’ordinanza sindacale 6/2023 e per richiedere la più ampia collaborazione finalizzata alla migliore riuscita degli eventi.

E’ stato innanzitutto ribadito che, per legge, ai minorenni non possono essere somministrate sostanze alcoliche.

Per quanto riguarda gli adulti, invece, l’ordinanza specifica che, dalle ore 12 a un’ora dopo il termine della sfilata vi è:

– il divieto di consumo su tutto il suolo pubblico per l’intera giornata in cui siano previsti gli eventi,

– il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche da parte di esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati ed attività similari, operanti sul territorio comunale,

– divieto di accedere ai luoghi delle manifestazioni durante gli orari di svolgimento delle stesse con bottiglie, recipienti o contenitori in vetro e/o realizzati con materiali analoghi, e/o lattine,

– divieto di somministrazione e vendita da asporto di bevande di qualsiasi tipo in bottiglie di vetro, o lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di vetro o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la vendita o la somministrazione. Tale divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvenga all’interno dei locali.

Per ogni violazione nel senso è prevista una sanzione amministrativa fino a 500 €.

Durante i festeggiamenti verranno svolti i servizi di ordine pubblico concertati con la Questura di Viterbo, ed inoltre, i carabinieri e i Vigili Urbani monitoreranno il corretto svolgimento delle manifestazioni anche attraverso la fitta rete di telecamere di cui dispone il centro falisco. Infine verranno effettuati controlli con il ricorso a etilometri, predisposti anche nel perimetro esterno, sia durante che al termine degli eventi.

L’obiettivo cardine resta, per tutti, la possibilità di divertirsi limitando ogni forma di incidente che possa offuscare la bellezza e il divertimento e i carabinieri, congiuntamente alle altre Forze dell’Ordine, stanno lavorando intensamente accanto alla Fondazione e al Comune per garantire il corretto svolgimento dell’evento, in totale sicurezza, e tutelare al meglio i cittadini.