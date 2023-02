NewTuscia – ACQUAPENDENTE – I Carabinieri della Stazione di Acquapendente, nel corso di un servizio di controllo del territorio, notavano all’interno di villaggio, attualmente disabitato ed affidato ad un curatore fallimentare, la

presenza due soggetti. Un uomo e una donna italiani, intenti ad asportare materiale edile ed oggetti vari. Tubi per irrigazione, porcellane, vernici, ecc. erano già state caricate in macchina.

La coppia accompagnata in caserma, dopo le formalità di rito, è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Viterbo per il reato di furto ed il materiale è stato recuperato.