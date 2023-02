NewTuscia – TUSCANIA – Trasferta nel Salento per la Maury’s Com Cavi Tuscania dove domenica alle 19 affronterà Leo Shoes Casarano nell’incontro valido per la settima giornata di ritorno della serie A3 Credem Banca, girone blu.

Dopo la netta vittoria domenica scorsa con Marcianise per capitan Sorgente e compagni è arrivato il momento di dare continuità alle proprie uscite anche in trasferta e contro avversari di tutto rispetto.

Quinti in classifica con 30 punti, quattro in meno di Tuscania terza, i salentini sono dei concorrenti diretti per i posti play-off. Nel girone di ritorno hanno finora collezionato tre sconfitte (con Lecce 0/3, Aversa 3/1 e Ortona 1/3) e due vittorie, arrivate però nelle ultime due giornate, rispettivamente con Palmi (3/0) e Sorrento (0/3); inoltre devono ancora recuperare la gara con Napoli. All’andata a Montefiascone finì 3/0 per Tuscania con Roberto Festi MVP del match.

“E’ sicuramente una partita molto importante -spiega Francesco Corrado– noi veniamo da due settimane in cui abbiamo lavorato con continuità e soprattutto al completo, cosa era mancata nelle settimane precedenti. Il match con Casarano presenta tante insidie perché è una squadra che sta giocando bene, le ultime due partite almeno. Sappiamo che andare giù in Puglia in un palazzetto caldo come quello di Cutrofiano sarà difficile. Però noi dobbiamo andare lì con il coltello fra i denti, cercare di limitarli perché giocano molto bene in casa, e fare di tutto per imporre il nostro gioco. Arriviamo in una fase della stagione dove mancano solo sette partite e i punti iniziano a pesare per la classifica finale quindi per la griglia dei play-off. Sicuramente andiamo in Puglia per fare risultato e cercare di dare continuità a quanto ho fatto domenica scorsa”.

A dirigere l’incontro i signori Rosario Vecchione e Enrico Autuori.

Possibile formazione iniziale dei padroni di casa: Fanizza al palleggio e Marzolla opposto, Matani e Peluso centrali, Cianciotta e Ciupa laterali, Prosperi Turri a libero.

Fischio di inizio alle ore 19. Diretta YouTube sul canale di Legavolley.