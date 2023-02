Gaetano Alaimo

NewTuscia – SANREMO – Pietro Bevilacqua fa rima con Sanremo. E’ l’inviato per eccellenza viterbese, da anni, alla sala stampa del teatro Ariston. Un posto ambito da tutti i giornalisti d’Italia. E, quest’anno, Pietro è ancora lì per il Corriere dell’Umbria a documentare, attimo per attimo, a pochi passi da Amadeus, quello che sta succedendo per la 73° edizione del Festival della canzone italiana.

Contattato dal sottoscritto ed invitato la prossima settimana a “Luce Nuova sui fatti” per commentare con uno speciale l’esito ed i retroscena di Sanremo 2023, Pietro ha detto subito sì e lo ringraziamo fin da ora.

Ecco il suo saluto personale per i nostri lettori bel video qui sotto:

Intanto tutte la Tuscia tifa per Marco Mengoni e la sua canzone “Due vite” scritta dallo stesso Marco e da Davide Petrella. Solo in tarda notte si saprà se Mengoni bisserà il successo del 2013 con “L’essenziale”.

Qui possiamo vedere, sempre grazie a Pietro Bevilacqua, la sala stampa del Festival di Sanremo che ci viene illustrata dallo stesso inviato viterbese nella terra dei fiori.

In attesa di sapere il nome del vincitore di Sanremo 2023 attendiamo Pietro Bevilacqua negli studi di “Luce Nuova sui fatti”. Forza Pietro!