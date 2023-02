NewTuscia – VASANELLO – Nuovo importante riconoscimento per il Comune di Vasanello. Si è tenuta nei giorni scorsi la consegna delle onorificenze alla Croce Rossa locale e all’associazione Royal Wolf Ranger di Protezione Civile per il grande lavoro svolto a sostegno della cittadinanza in situazioni di difficoltà e di emergenza, in particolare per il prezioso supporto durante il periodo pandemico, in cui le associazioni locali si sono impegnate in maniera encomiabile per aiutare la popolazione a 360°.

La Croce Rossa, a sua volta, ha conferito all’amministrazione la medaglia di benemerenza per “Il Tempo della Gentilezza”.

Questa la motivazione: “In segno di gratitudine per aver dimostrato spirito di sacrificio ed assoluta abnegazione durante l’emergenza pandemica da Sars-Covid 2 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.25 del 1 febbraio 2020 palesando, inoltre, alta coscienza civica e morale, in piena adesione agli ideali ed ai principi dell’Associazione della Croce Rossa.

Il sindaco Igino Vestri al termine della cerimonia ha voluto ringraziare i volontari per l’importantissimo lavoro svolto “non solo durante la pandemia ma con una presenza costante a presidio del territorio in ogni momento di difficoltà, con una costante vicinanza ai cittadini”.

Alle sue parole si sono unite quelle del presidente del Consiglio, Giuseppe Mancuso: “Posso solo che confermare le parole del sindaco, aggiungendo che nessuno si deve mai permettere di pensare che voi siete gli ultimi, al contrario i volontari sono i pilastri di ogni comunità senza i quali sarebbe impossibile affrontare in maniera tempestiva e risolutiva qualsiasi situazione di emergenza, a partire dai tragici recenti episodi che hanno sconvolto la Siria e la Turchia.”

