NewTuscia – VITERBO – In considerazione del fatto che le sezioni 64 (elementare Montecalvello) e 65 (elementare Roccalvecce) sono state trasferite temporaneamente presso la scuola media di Grotte S. Stefano (per la sezione 64) e la scuola elementare S. Angelo (per la sezione 65), ed al fine di ovviare al disagio dei cittadini, il Comune di Viterbo ha organizzato per i giorni 12 e 13 Febbraio 2023 un servizio di trasporto pubblico locale per i votanti elezioni regionali.

12 Febbraio 2023

Orario Tratta

8:00/9:15 Montecalvello-Vallebona-Grotte S.Stefano-Vallebona-Montecalvello

9:30/10:30 Roccalvecce-S.Angelo-Roccalvecce

10:45/12:00 Montecalvello-Vallebona-Grotte S.Stefano-Vallebona-Montecalvello

12:15/13:15 Roccalvecce-S.Angelo-Roccalvecce

15:00/16:15 Montecalvello-Vallebona-Grotte S.Stefano-Vallebona-Montecalvello

16:30/17:30 Roccalvecce-S.Angelo-Roccalvecce

17:45/19:00 Montecalvello-Vallebona-Grotte S.Stefano-Vallebona-Montecalvello

19:15/20:15 Roccalvecce-S.Angelo-Roccalvecce

Punti di raccolta

Montecalvello Piazza Motecalvello presso capolinea TPL

Vallebona S.da Vallebona presso capolinea TPL

Roccalvecce S.da Roccalvecce capolinea TPL Roccalvecce sotto

Seggi Elettorali

Grotte S.Stefano Scuola secondaria – Via Puglia 25

Sant’Angelo Ex Scuola Via delle Mura Saracene 11. Gli elettori verranno lasciati e ripresi presso il capolinea della linea 12 TPL

13 Febbraio 2023

Orario Tratta

9:30/10:45 Montecalvello-Vallebona-Grotte S.Stefano-Vallebona-Montecalvello

11:00/12:00 Roccalvecce-S.Angelo-Roccalvecce

