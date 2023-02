NewTuscia – TERNI – E’ stato firmato e presentato stamattina alla stampa l’accordo fra Provincia e Ufficio scolastico regionale per il trasferimento della sede di Terni dell’Usr a Palazzo Bazzani. L’iniziativa nasce dalla volontà delle parti di dare all’Ufficio scolastico una sede adeguata alle esigenze di oggi costruendo una collaborazione interistituzionale che porti vantaggio al mondo della scuola e ai dipendenti. I nuovi uffici saranno ricavati al piano terra di Viale della Stazione, con ingresso da via Saffi, e saranno operativi non appena terminati i lavori di adeguamento e di messa in sicurezza dei locali individuati.

A siglare l’accordo sono stati la presidente della Provincia, Laura Pernazza, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Sergio Repetto, la responsabile dell’ufficio provinciale, Filomena Zamboli, e il direttore tecnico della Provincia Marco Serini, alla presenza dell’assessore alla scuola del Comune di Terni Cinzia Fabrizi che ha espresso un giudizio positivo sull’operazione ed ha ringraziato gli enti sottoscrittori.

“E’ un grande piacere mettere a disposizione gli spazi della nostra sede rimasti vuoti dopo la riforma Delrio”, ha detto la presidente della Provincia Laura Pernazza. “Il trasferimento degli uffici dell’ex provveditorato dalla vecchia sede al piano terra di Palazzo Bazzani – ha aggiunto la presidente – rappresenta un vantaggio per i cittadini, risolve un problema di sicurezza per i dipendenti degli uffici scolastici e instaura una sinergia importante fra enti dello stato, come Usr e prefettura, quest’ultima già presente a Palazzo Bazzani, e l’ente territoriale che è la Provincia.

L’iniziativa inoltre – ha poi sottolineato – si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione e razionalizzazione logistica della Provincia che stiamo portando avanti per utilizzare al meglio tutti gli spazi a disposizione. Per quanto riguarda la vecchia sede dell’Usr – ha infine annunciato la Pernazza – sarà messa in vendita, abbiamo già inserito l’immobile nel piano delle alienazioni”.

“Ringrazio la Provincia per la disponibilità e per l’impegno – ha affermato il dirigente Repetto – che garantiscono ai 25 dipendenti di Terni di avere una sede moderna e sicura, con postazioni e luoghi di lavoro più efficienti e interconnessi, oltre che gradevoli dal punto di vista dell’immagine, elemento che migliora le condizioni generali di lavoro degli addetti. Un altro vantaggio è che in un’unica sede si avranno le due articolazioni dello stato, ossia prefettura e Ufficio scolastico in raccordo con la Provincia quale ente territoriale”.

Di “coraggio, dialogo e rete” ha invece parlato la responsabile dell’Usr di Terni Zamboli che ha fornito alcuni dati. “Attualmente l’ufficio scolastico eroga prestazioni per 27mila studenti, dislocati in 1.500 classi, e per quasi 5mila fra insegnanti, personale Ata ed altro personale scolastico. Finalmente, grazie alla sinergia con la Provincia, avremo una sede adeguata a svolgere a pieno il nostro lavoro”.