Per garantire continuità del servizio da martedì 14 febbraio disponibile un ufficio postale mobile posizionato in via Segni

Tra le opere di ristrutturazione e rinnovamento previsti nuovi impianti di climatizzazione e di illuminazione a led che consentiranno un risparmio energetico di oltre il 50% rispetto ai consumi attuali

NewTuscia – ROMA – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Castel Sant’Elia, in via Riovicano, 1, è stato inserito in un piano di manutenzione straordinaria che prevede una serie di interventi strutturali finalizzati al miglioramento dei livelli di accoglienza e di sicurezza degli ambienti lavorativi.

Per consentire l’esecuzione dei lavori da lunedì 13 febbraio l’ufficio non sarà operativo.

L’Azienda da martedì 14 febbraio, per garantire continuità di servizi per l’intera durata dell’intervento, ha comunque predisposto il posizionamento nel parcheggio adiacente, in Via Antonio Segni, un ufficio postale mobile con due sportelli abilitati a tutte le operazioni postali e finanziarie, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. La struttura mobile sarà operativa nei consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì con orario dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Tra le opere è prevista l’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione che ottimizzerà il microclima interno negli ambienti aperti al pubblico e negli spazi utilizzati esclusivamente dal personale.

Anche il rinnovo dell’impianto di illuminazione, attraverso la sostituzione delle attuali lampade a fluorescenza con nuove luci led a basso consumo, è un intervento in linea con il miglioramento del confort ma anche con le politiche aziendali finalizzate alla sostenibilità e all’attuazione di azioni finalizzate alla tutela ambientale e al risparmio energetico. Con la sostituzione delle tradizionali lampade a fluorescenza, infatti, l’ufficio di Castel Sant’Elia ridurrà di circa il 50% i consumi di energia elettrica ottenendo anche un risparmio dei costi di manutenzione legati alla maggior durata in ore dei corpi illuminanti.

Nelle vicinanze la clientela potrà rivolgersi anche presso gli uffici postali di Nepi, in Via Roma, aperto con orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, e Civita Castellana, in Via Enrico Toti, disponibile invece con orario prolungato dal lunedì al venerdì fino alle ore 19.05 e il sabato 8:20 alle 12:35. Poste Italiane ricorda che gli uffici postali di Nepi e Civita Castellana sono dotati di ATM Postamat, disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24 per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

