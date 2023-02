NewTuscia – ROMA – Tv2000 compie 25 anni. Quanti ricordi, esperienze e gratitudine, per me da 23 anni! La tentazione è di ripercorrere, personalmente, l’album di tante intense dirette.

Ma non vorrei fermarmi a ricordare quanto fatto (o non fatto). Almeno non oggi. Perché vorrei, invece, celebrare questo anniversario rivolgendo il mio pensiero a quanti amici, colleghe e colleghi, che hanno contribuito a far crescere “ Sat2000”, oggi non ci sono più.

Conservo un mosaico di ricordi: “registrati” tra i corridoi della televisione, in trasferta, in redazione, in studio, al montaggio o, semplicemente, davanti a una birra.

Quanto vorrei, credetemi, essere riuscito a trattenere almeno un “frame” da ciascuno di voi: il sorriso di Ruggero, la forza di Alessandra, la semplicità di don Francesco, la dolcezza di Laura, la dedizione di Gippo, la precisione di Franco, la professionalità di Mirella, la bonarietà di Tony, la creatività di Paolo, le lezioni di Brando, il carattere di Ivano, la paternità di Corrado, l’autoironia di Fabio e il coraggio gentile di Christian.

Perché dietro anche un semplice saluto o un grazie rivolto c’è sempre la consapevolezza di quel mondo, unico, che porta la persona che condivide il nostro cammino: fatto di esperienze, interessi, carattere, personalità e affetti.

Sì, ci mancate! Ma so che ci guardate sempre con un sorriso benevolo. Come noi, da quaggiù e grazie a voi, a lezione di cielo.

Fabio Bolzetta