Rosa Venerini, l’antesignana della scuola pubblica femminile (Viterbo 9 febbraio 1656- Roma 7 maggio 1728)

Nata a Viterbo il 9 febbraio 1656, Rosa Venerini è considerata antesignana della scuola pubblica femminile italiana.

Gli storici hanno sempre ricercato la collocazione della prima “AULA “ aperta a Viterbo da Rosa il 30 agosto 1685 , ma non è stato mai possibile determinarne con precisione il luogo.

La prima esperienza, organizzata insieme alla compagne Porzia Bacci e Girolama Coluzzeli, per Rosa dovette essere piena di emozioni, ma anche di piccoli – grandi problemi, non ultimo l’affluenza delle alunne. Molte famiglie furono sensibili all’invito perché la loro bambine frequentavano già nella Casa paterna di Rosa il catechismo serale, ma le famiglie borghesi videro con diffidenza l’apertura all’istruzione delle figlie dei popolo.

I fatti diedero ragione a Rosa e alle sue compagne e l’affluenza alla scuola divenne così numerosa sin da subito che dovettero cambiare il locale due volte di seguito. Nel 1687 dalla prima abitazione di cui non si conosce il luogo, la Scuola si traferì in un nuovo locale sito nella parrocchia di S. Maria in Poggio. Nel 1691 si impose un nuovo cambiamento e Rosa prese a pigione una stanza nella casa di Casa di Ottavio Laziosi nella Parrocchia di S. Giovanni in Zoccoli.

Al tempo della fondazione della scuola, nel 1685, se Rosa Venerini e le sue compagne avessero professato i voti avrebbero imposto loro la clausura, pertanto, decisero che si sarebbero chiamate Maestre Pie. Erano formalmente laiche anche se, come la Venerini scrisse nelle Regole “Le Maestre non fanno Voti ma li osservano come se li facessero”. Tale situazione durò fino al 1933 quando la “famiglia delle Venerini” divenne Istituto Religioso e le Maestre iniziarono da quell’anno a professare i voti.

Alla sua morte gli istituti da lei fondati ammontavano a circa quaranta, particolarmente numerosi nella provincia di Viterbo. Oggi le Maestre Pie Venerini sono diminuite in Italia, ma continuano a crescere in tutto il mondo. Dal 1685 al 2018, hanno aperto in totale 224 comunità: 165 in Italia, 12 negli USA, 23 in India, 8 in America latina, 9 in Africa, 3 in Romania, 2 in Albania e 2 in Madagascar.

In Italia, nel corso dei secoli, molte delle 160 comunità sono state soppresse per motivazioni spesso legate alle vicende storiche e politiche. Dal 1972 la riduzione, invece, è progressivamente aumentata in relazione sia al calo delle vocazioni che al Decreto del Concilio Vaticano II, Ad Gentes, con il quale si invitavano le diverse comunità religiose ad aprirsi al mondo attraverso le missioni. Attualmente le comunità operanti in Italia sono 23.

Rosa Venerini morì il 7 maggio 1728 nella sede romana di S. Marco, e fu sepolta nella chiesa del Gesù. Il processo di beatificazione ven­ne avviato subito dopo, ma il suo corso fu lento e solamente il 4 maggio 1952 Pio XII la proclamò la beata.

Fu proclamata santa da Benedetto XVI il 15 ottobre 2006.