Detenuti del carcere di Viterbo–comuni- Alta sicurezza o peggio anche 41 Bis- inviati in ospedale per le visite urgenti ma restano con le scorte di Polizia Penitenziaria o nel corridoio e peggio ancora,anche, al di fuori del nosocomio.

Nell’ospedale Belcolle vi era adibito un locale per ospitare detenuti recatosi per le visite urgenti ma da un po’ di tempo tale locale non è più in uso al personale di Polizia Penitenziaria – si sconoscono i motivi- e questo crea non poche criticità al servizio in essere.

La Fns Cisl di Viterbo ritiene tale situazione non più tollerabile e chiede alle autorità , ognuno per la sua parte e competenza, di risolvere al più presto tale problematica per tutelare la sicurezza sia dei detenuti , del personale di polizia penitenziaria e della intera comunità.

FNS CISL VITERBO