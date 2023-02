NewTuscia – PRATO

Nelle scorse notti gli agenti del Reparto Territoriale della Polizia Municipale hanno passato al setaccio tutta la zona del Macrolotto zero e macrolotto uno effettuando controlli su circa 200 veicoli e riscontrando diverse irregolarità.

Due persone sono state sorprese alla guida dell’auto senza aver mai conseguito la patente, una persona è stata sanzionata per guida in stato di ebbrezza con denuncia e ritiro della patente, un veicolo viaggiava senza copertura assicurativa, 6 veicoli non erano stati sottoposti alla revisione periodica, ed inoltre, è stata sanzionata anche una persona che guidava una bicicletta senza luci.

Infine è stato fermato alla guida della sua auto un cittadino cinese che alla richiesta dei documenti di guida e personali ha presentato agli agenti documenti di guida e identità rilasciati dalle autorità slovacche, documenti che, a seguito di più approfondite verifiche ed esami, sono risultati falsi. L’uomo ha presentato anche un passaporto, sempre rilasciato dalle autorità slovacche, che a seguito di perizia è risultato anch’esso contraffatto.

E’ stato quindi denunciato per uso e contraffazione di documenti oltre che per irregolarità sul territorio italiano.