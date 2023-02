Evento organizzato in occasione della giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo

NEWTUSCIA /UMBRIA – PERUGIA – In occasione della giornata mondiale contro il bullismo e il cybertullismo, il sindacato del Siulp, in collaborazione al comune di Perugia, con il Patrocinio della regione Umbria e di Umbria Acque, hanno organizzato per martedì 07 Febbraio 2023, alle ore 10.00, presso Sala delle Colonne a Palazzo Graziani, sita in Corso Vannucci nr. 47, un incontro con i ragazzi degli istituti superiori, istruttori, atleti di palestre, in particolare quelle in cui si praticano arti marziali, tra le quali anche la Mixed Martial Arts, M.M.A, per ricordare Willy Monteiro Duarte.

“ Prendendo spunto dalla drammatica vicenda di Willy Monteiro Duarte, per enfatizzare ancora di più l’importanza del gruppo per contrastare il bullismo e visto che i fratelli Bianchi erano frequentatori (il termine atleti non si addice a loro) di una palestra di M.M.A. – dichiara Massimo Pici del Siulp – abbiamo pensato di coinvolgere anche istruttori di arti marziali, che tanto fascino esercitano tra i ragazzi, per cercare di responsabilizzarli e invitarli a collaborare in un progetto educativo comune.”

Nell’occasione verrà utilizzato, come attivatore emozionale il filmato ideato da alcuni consiglieri comunali della città di Perugia (Luca Valigi, Francesco Vignaroli e Massimo Pici), dal titolo “Insieme”, realizzato dal regista Pasquale Rossi, che ha ottenuto il patrocinio della Polizia di Stato e che servirà ad introdurre l’importanza del gruppo per contrastare tutti i fenomeni di tipo abusivo, come il bullismo.

Durante l’evento verrà distribuita una “Carta di Responsabilità”, scritta dalla Dott.ssa Lucia Magionami, psicoterapeuta, nella speranza che possa diventare un vero e proprio codice etico e deontologico per le palestre, a cui istruttori e allievi possano ispirarsi nel loro quotidiano.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare il progetto ad alcuni Istituti di Perugia per cercare di arginare e contrastare la formazione di baby gang e le risse tra giovani e giovanissimi, esaminando tutte le cause che legano l’aggressività dei giovani alle aggressioni, con l’auspicio che la conoscenza di tali dinamiche possa diventare ulteriore strumento di responsabilizzazione e di coscienza con l’obiettivo di limitare o ridicolizzare tutti i comportamenti di tipo abusivo spesso eseguiti con pretesti o scuse risibili.