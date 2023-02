NewTuscia – MONTEFIASCONE – La Chiesa Cristiana Battista della Vera Vite di Montefiascone si unisce al cordoglio per la scomparsa di Don Agostino Ballarotto attraverso la memoria del nostro Pastore Emerito Marco Delle Monache:

“Nella mia vita (e nella mia fede) ho avuto la fortuna di avere molti padri e madri spirituali.

Tu sei stato il primo.

Come parroco di un bimbetto di sette anni che quasi nulla sapeva, se non attraverso la fede di altri ed alte in famiglia, sapesti far crescere quel desiderio sbocciato così presto quando ti chiesi “Don Agostino, come si fa a diventare prete?”. Tu sorridendo, non cercasti di spiegare, ma rispondesti, semplicemente: “Aspetta, cresci, e se avrai ancora la vocazione, vedrai che sarà Dio a raccogliere quel tuo desiderio e ad indicarti il come.” E mi regalasti un piccolo libretto: fu la mia prima “Bibbia”, il primo incontro con i Vangeli.

Poi la mia vita prese alte strade, e non ci incontrammo più; fino a quando, poco prima di sposare, venni da te assieme alla mia futura sposa. Il motivo ufficiale era quella di avere i documenti da poter portare in Inghilterra per sposare in chiesa, ma fu più il ritrovare un vecchio amico, una guida, che fecero di quel rapido incontro qualcosa di speciale.

Fu così che, quanto ti dissi,che, per altre strade, quel desiderio di bimbo si era avverato, come dicevi tu, attraverso i “come” di Dio, dopo aver allargato il tuo grande sorriso, come a dire: “Te l’avevo detto! Sono felice! ” ancora una volta mi regalasti libri: uno tuo, che nei traslochi della mia vita ho smarrito, ed uno con il “Cantico delle Creature” di San Francesco. Non smettevi, neppure dopo tanti anni, di insegnare al tuo discepolo.

Dovrei essere triste, ma non lo sono. Perché so che ora, al cospetto di Colui che hai servito, stai ricevendo il frutto di ciò che hai seminato in terra.

Ti abbraccio. Il tuo “Marcolino”.