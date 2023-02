NewTuscia – PRATO

Era destinatario dell’esecuzione a suo carico di un ordine di carcerazione di otto mesi per reato in materia di stupefacenti ed è stato portato presso il carcere della Dogaia da parte della Polizia Municipale.

L’uomo, di 41 anni, marocchino, è stato fermato ieri nel tardo pomeriggio per un controllo di polizia stradale in via Pistoiese da parte di un pattuglia del reparto Motociclisti del Comando di piazza Macelli che stava eseguendo verifiche mirate su motocicli e ciclomotori nella zona di Narnali.

Tra i vari veicoli a due ruote è stato fermato anche il motociclo guidato dal ricercato, che ha subito ammesso di non essere titolare di alcuna patente di guida. Conseguentemente gli operatori lo hanno condotto presso il Comando per gli accertamenti di rito e a seguito del fotosegnalamento e dei relativi approfondimenti è emerso che aveva a suo nome un ordine di carcerazione spiccato dalla Procura presso il Tribunale di Prato.

Gli agenti hanno quindi informato il magistrato in turno e condotto l’uomo al carcere della Dogana per l’esecuzione del provvedimento di carcerazione.