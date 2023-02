NewTuscia – VITERBO – Fondamentale per digitalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi per i trasporti eccezionali – Il sistema è già in uso presso molte Regioni, Province e Comuni italiani

Digitalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi per i trasporti eccezionali. Con un grande risparmio di tempo e risorse sia per le aziende che presentano le pratiche, che per gli enti che rilasciano le autorizzazioni.

È questo l’obiettivo del portale GEOtransit, presentato oggi ai comuni e ai comandi di polizia locale della Tuscia durante un incontro online organizzato dalla Provincia di Viterbo. A dare inizio ai lavori è stato il Presidente Alessandro Romoli con un saluto di benvenuto. Poi la Dottoressa Maria Ida Guancini ha guidato la presentazione del servizio.

GEOtransit è un portale già utilizzato da molte Regioni, Province e Comuni italiani che ora, su impulso della Provincia di Viterbo, sbarca anche nella Tuscia. Il sistema consente alle aziende di trasporto e alle agenzie di inoltrare una richiesta di autorizzazione totalmente dal proprio ufficio, potendo eseguire tutti i pagamenti necessari direttamente on line. La richiesta viene poi elaborata dalle province e dai comuni interessati con un sistema che consente di rilasciare l’autorizzazione in tempi decisamente più brevi rispetto al passato. Inoltre, il nuovo sistema consente di visualizzare in qualsiasi momento lo stato della pratica ed eseguire direttamente eventuali modifiche e integrazioni.

Dal canto loro, invece, le forze dell’ordine autorizzate potranno procedere al controllo delle autorizzazioni accedendo al sistema utilizzando il codice Qr stampato sulle stesse autorizzazioni o accedendo direttamente al database.

Il vantaggio offerto da GEOtransit non è quindi solamente quello di un risparmio di tempo. Con l’utilizzo di questo portale, infatti, si va verso una generale e completa digitalizzazione del comparto – nel pieno rispetto delle normative sui dati e sulla privacy personale – che diventa così in grado di prendere in carico con maggiore celerità ed efficienza pratiche, domande e istruttorie. E di migliorare allo stesso tempo i controlli su strada e la sicurezza delle persone.

“Da oggi abbiamo uno strumento in più per gestire con maggiore efficienza un settore strategico come quello dei trasporti eccezionali – ha commentato il Presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli -. È un bene che le amministrazioni e gli enti pubblici stiano diventando sempre più digitali, perché è così che si costruisce l’Italia del futuro. Un ringraziamento speciale per il prezioso lavoro svolto va alla Dottoressa Guancini, che ha curato l’intero iter del progetto”.