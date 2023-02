Febbraio azzurro, fino al 28 febbraio la donazione di sangue va di pari passo con la prevenzione cardiovascolare della popolazione maschile

NewTuscia – VITERBO – Dal primo febbraio è in corso la campagna di prevenzione, “Febbraio azzurro“, dedicata alla popolazione maschile della Tuscia, promossa dall’Avis provinciale di Viterbo e dalla Asl.

L’iniziativa, che durerà per tutto il mese di febbraio, è finalizzata a promuovere e a incrementare il numero di donazioni su tutto il territorio provinciale, associando a questo gesto di grande sensibilità e di generosità l’importante valore aggiunto della prevenzione.

“Agli uomini che verranno a donare il sangue e gli emocomponenti per tutto il mese in corso – spiega il presidente provinciale Avis, Luigi Ottavio Mechelli -, grazie alla preziosa collaborazione che intercorre da sempre con il Servizio Immuno trasfusionale di Belcolle, diretto da Silvia Da Ros, garantiremo l’esecuzione degli esami ematici per un controllo completo finalizzato a valutare lo stato si salute cardiovascolare dei cittadini assistiti. Inoltre, come da tradizione, l’Avis provinciale consegnerà a ciascun donatore un cappello brandizzato: il gadget pensato appositamente per la campagna invernale”.

“Febbraio azzurro – commenta il direttore generale ff della Asl di Viterbo, Antonella Proietti – riafferma per l’ennesima volta il forte legame che intercorre tra i due concetti basici di donazione e di prevenzione. Un donatore, infatti, oltre ad essere un esempio di impegno civico, è anche un cittadino sano che segue i corretti stili di vita. Offrire un controllo ematico aggiuntivo ai donatori della popolazione maschile della Tuscia è un impegno naturale, quasi fisiologico, rispetto al percorso che, da anni, stiamo condividendo insieme ai donatori di sangue del Viterbese”.

Per prenotare la donazione di sangue, è possibile utilizzare la app Prenotami.cloud, rivolgersi alla sezione Avis del comune di residenza o chiamare i numeri 0761-339011 / 0761-338621, dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 12.