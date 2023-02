NewTuscia – VITERBO – Dopo quattro sconfitte consecutive, la Viterbese fa un considerevole balzo in avanti in classifica grazie alla vittoria per 2-0 contro il Monopoli. Al 13′ Marotta va vicino al gol con una girata in area di rigore che termina fuori di poco. La Viterbese si rende pericolosa in più di un’occasione nel primo tempo anche se il Monopoli sembra squadra quadrata con giocatori di qualità capaci di far male in qualsiasi momento. Il gol del vantaggio della Viterbese arriva al 34′ grazie a Semenzato che corregge in rete da dentro l’area piccola dopo un calcio di punizione di Mastropietro. Il vantaggio della Viterbese è meritato. Nel secondo tempo la squadra di Lopez raddoppia grazie ad un calcio di rigore trasformato da Marotta e concesso a causa di un fallo in area. Il Monopoli tenta di reagire con varie sostituzioni, ma la Viterbese tiene bene. Al 25′ Bisogno si tuffa per deviare un tiro da fuori area di Fella. E qualche minuto dopo una conclusione di Manzar termina alta. Poi la Viterbese non corre più rischi. Il lavoro del nuovo allenatore Giovanni Lopez comincia a dare i suoi frutti.

Le formazioni delle due squadre:

VITERBESE: Bisogno; Devetak (45’st Ingegneri), Riggio, Monteagudo; Pavlev, Mastropietro (33’st Rodio), Mbaye, Mungo, Semenzato; Marotta (45’st Cats), Jallow. A disp. Dekic, Chicarella, Rabiu, D’Uffizi, Polidori, Andreis, Nesta, Spolverini, Cats, Ingegneri, Barillà Montaperto. All. Lopez G.

MONOPOLI: Vettorel, Pinto (33’st Falbo), Bizotto, Mulè, Bussaglia (1’st Giannotti), Fella, Vassallo, Hamlili (10’st Piccinni) Starita (22’st Santaniello), Vitteritti, Corti (1’st Manzari). A disp. Pisseri, Dibenedetto, Radicchio, De Santis. All. Pancaro G.

Arbitro: Eugenio Scarpa di Collegno. Ass. Massimiliano Bonomo di Milano, Francesco Collu di Oristano. IV° Domenico Mirabella di Napoli.

Reti: 33’ Semenzato, 7’st rig. Marotta

NOTE – ammoniti Pinto, Vitteritti, Giannotti (M), Devetak, Monteagudo, Mungo, Jallow, Semenzato (V). Corner: 3-0. Spettatori 700. Recupero: 2’-5’.