NewTuscia – TUSCANIA – La Maury’s Com Cavi Tuscania torna al successo superando col massimo scarto Volley Marcianise nella sesta di ritorno del girone blu della serie A3 Credem Banca.

Prova di carattere dei ragazzi di coach Passaro che soffrono oltremodo il servizio nel set inaugurale andando addirittura sotto di sette. Poi prendono le misure agli ospiti e chiudono 25/22. Meno equilibrati i successivi due parziali con i padroni di casa che chiudono 25/22 e 25/19.

Al fischio di inizio, Tuscania in campo con Parisi in palleggio e Onwuelo opposto, Festi e Aprile centrali, Sacripanti e Corrado a banda, capitan Sorgente libero. Marcianise risponde con Ciardo in regia con Lucarelli in diagonale, Libraro e Ruiz laterali, Bonina e Vetrano al centro, Vacchiano libero.

Partono forte gli ospiti e trovano subito il vantaggio grazie a due ace di Ruiz 2/6. Ancora un ace di Libraro per il massimo vantaggio Marcianise 5/12. Due ace di Sacripanti e Tuscania accorcia le distanze 8/12. Attacco vincente di Corrado per il 15/19. Finisce fuori l’attacco Ruiz, Nacci ricorre al time out 17/19. Ruffo spara fuori, Tuscania completa la rincora 20 pari. Muro di Corrado su Lucarelli 21/20. Ancora un attacco fuori misura di Lucarelli 23/21. Errore di Ruiz dai nove metri 24/22, primo set ball per i padroni di casa. L’ace di Corrado chiude il primo parziale 25/22.

Il secondo set inizia con due attacchi fuori misura di Onwuelo e Corrado 0/2.Ace di Festi per il 6/5. Corrado mette a terra una palla slash, Nacci ferma il tempo 9/7. Muro di Corrado su Ruiz, Tuscania prova a scappare 11/8. Muro di Aprile su pipe di Ruiz 17/13. Attacco fuori misura di Lucarelli 22/18. Sacripanti trova il mani out che chiude il parziale 25/21.

Pipe e ace di Corrado in apertura terzo set 5/3. L’attacco vincente di Sacripanti costringe Nacci a fermare il gioco 6/3. Murato l’attacco di Libraro, massimo vantaggio Tuscania 16/11. Ace di Lucarelli, Marcianise prova a reagire 20/16. Onwuelo fuori misura, Passaro ferma il gioco 20/17. Ancora un errore di Ruiz dai nove metri 22/18. Muro di Aprile su Libraro, primo match ball per Tuscania 24/19. Onwuelo mette a terra il punto che chiude set e incontro 25/19.