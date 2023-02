NewTuscia – VITERBO – Svanisce nell’ultimo giro di lancette il sogno della Domus Mulieris di cogliere due punti pesantissimi nel match casalingo contro la Virtus Aprilia, valido per il quinto turno di ritorno del campionato di serie B di basket.

Al PalaMalè fanno festa le ragazze ospiti, terza forza del girone, ma le gialloblù di casa escono a testa altissima da questo match e possono sperare di ritrovare il feeling con la vittoria sin dalle prossime gare.

Il primo quarto si apre con le buone iniziative delle ragazze pontine che allungano sullo 0-5, immediata arriva la risposta della Domus Mulieris che si affida all’ottima Masnata per mettere la freccia ed andare al primo riposo con due punti di margine (16-14). La prima parte del secondo periodo è tutta di marca viterbese, la difesa blocca ogni tentativo delle ospiti e l’attacco funziona a meraviglia propiziando un break di 8-0 che regala il massimo vantaggio alla Domus Mulieris sul 30-22.



Aprilia è però una formazione solida e lo dimostra nel momento più difficile del suo incontro: si riavvicina con i canestri delle sue giocatrici migliori e, tra la fine del secondo periodo e l’inizio del terzo, rifila alle viterbesi un break di 9-0 che vale di nuovo il +5 esterno (32-37). Il terzo parziale è quello in cui si segna di meno, le due squadre impiegano molti minuti a ritrovare ritmo e fluidità in attacco, così si entra nei dieci minuti finali con il punteggio ancora in bilico e le ospiti ad un solo possesso pieno di vantaggio (41-44).

Nuovo sorpasso Domus Mulieris nel quarto periodo e cinque minuti finali che sembrano poter sorridere alle viterbesi, avanti per 51-48; si segna pochissimo e la differenza la fanno i tanti viaggi in lunetta di Aprilia che capitalizza con buone percentuali. Le ragazze di casa hanno un punto da recuperare nell’ultimo minuto e provano due volte la tripla che potrebbe dare la vittoria ma i tentativi di Valtcheva e Pasquali danzano sul ferro e la vittoria prende la strada delle pontine.

Il prossimo turno vedrà la Domus Mulieris impegnata a Latina in un’altra sfida determinante verso un piazzamento playoff.