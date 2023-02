NewTuscia – ROMA – Si interrompe dopo cinque giornate la striscia positiva del Trastevere, battuto nettamente in casa di un Matese scatenato. Cioci ripropone lo stesso undici che, nel turno precedente, aveva battuto il Fano ma l’approccio alla gara è determinante e quello dei padroni di casa è devastante: pronti, via e dopo appena trenta secondi Napoletano approfitta dell’errato rinvio di Berardi, con la palla che carambola addosso a Cervoni, per siglare il vantaggio.

Il Trastevere prova a reagire con Alonzi, che al 12′ colpisce in pieno il palo dalla distanza e al 19′ non arriva con i tempi giusti sul cross di Bertoldi ma è un fuoco di paglia perché il Matese trova il raddoppio al 22′, ancora con Napoletano, che trafigge Semprini con un destro all’incrocio dei pali. In chiusura di tempo i casertani archiviano la pratica con Carnevale che, servito da Langellotti, sorprende l’estremo difensore amaranto con una conclusione potente. Nella ripresa arriva anche il poker, con Napoletano che firma la sua personale tripletta con un destro dal limite dell’area piccola. A risultato ormai compromesso arriva la rete della bandiera rionale con Alonzi, che batte Palombo su cross di Tortolano. Nel finale Semprini evita il quinto gol negando la rete a De Marco. Finisce 4-1, il Trastevere torna in campo domenica prossima allo Stadium contro il Vastogirardi.