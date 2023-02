NewTuscia – CAPRANICA – Si è svolta ieri pomeriggio, presso il teatro Francigena di Capranica, la cerimonia di consegna di un videolaringoscopio VN-View per uso clinico al reparto di Pediatria neonatale dell’ospedale Belcolle di Viterbo, diretto da Giorgio Bragaglia. Un’attrezzatura salvavita di ultimissima generazione che arricchirà ulteriormente le tecnologie a disposizione dei professionisti dell’ospedale.

La strumentazione, del valore di oltre 12mila euro, è stato donato dall’associazione Phobos Tiziano Crocicchia APS che è riuscita ad acquistare questo importante strumento grazie alle iniziative di beneficienza portate avanti dall’associazione. Si è svolto infatti lo scorso 10 settembre 2022 l’evento Phobos: Comics & Games, una manifestazione legata al mondo fantasy e dei cosplayer che ha visto una grande partecipazione, sia in termini di presenza che di sostegno economico. Un impegno nato con lo scopo di ricordare un ragazzo, Tiziano Crocicchia, scomparso prematuramente, attraverso l’organizzazione di iniziative ispirate alle sue passioni.

Il presidente dell’associazione Rizziero Crocicchia, papà di Tiziano, a nome suo e della moglie Luana ha infatti ringraziato i tanti sponsor e le realtà associative presenti all’iniziativa, che permettono di sostenere progetti di beneficienza così importanti e portare avanti gli impegni dell’associazione.

A spiegare il funzionamento di questo dispositivo medico Giorgio Bragaglia, direttore dell’unità operativa di Pediatria di Belcolle, che ha sottolineato come Viterbo sia il primo presidio di tutto il Lazio a poter usufruire di questo strumento, essenziale soprattutto nelle situazioni di nascite premature e che sarà utilizzato da tutto il personale medico.

A ricevere ufficialmente il presidio medico il direttore del dipartimento Cure Primarie Giuseppe della asl viterbese Giuseppe Cimarello che, portando i saluti del direttore generale ff Antonella Proietti, ha ricordato come attività come quella dell’associazione Phobos sostengono in modo importante il lavoro dei professionisti che operano ogni giorno per rispondere adeguatamente ai bisogni di salute dei piccoli cittadini assistiti della Tuscia.

L’evento è stato una occasione anche per salutare molti degli amici che hanno partecipato all’iniziativa dello scorso settembre, come: il gruppo di Star Wars della Rebel Legion e l’Associazione Giratempo ispirata al magico mondo di Harry Potter che hanno intrattenuto i partecipanti, e il fumettista Andrea Canolintas che ha già realizzato il primo episodio della saga dei fumetti ispirati a Phobos, e che attualmente sta lavorando alla seconda stesura. Un secondo episodio che non deluderà i lettori, come ricordato da Jasmin Laudi che oltre a far parte dell’associazione è protagonista del fumetto in veste fantasy insieme a Phobos e altri compagni di avventure, amici di Tiziano che hanno condiviso tanti momenti nella vita reale, e che continueranno nel loro magico mondo.

A presentare la cerimonia Giorgio Crocicchia, membro dell’associazione e cugino di Tiziano, che ha guidato la serata lasciando il testimone dell’ufficializzazione della consegna al sindaco di Capranica Pietro Nocchi insieme al sindaco dei bambini e delle bambine Flavio Cavalieri e a tutto il consiglio dei bambini, a testimonianza di come l’iniziativa sia motivo di orgoglio per tutta la Comunità di Capranica e di come sia interesse di tutti portare avanti momenti così profondi e pieni di valore.

L’Associazione Phobos Tiziano Crocicchia APS dà appuntamento a tutti per le prossime iniziative!