“In vista delle ormai prossime elezioni regionali, molteplici sono gli incontri tra i candidati e le realtà associative presenti nel Comune di Viterbo. Tra queste realtà figura anche la Tuscia nel Cuore, la quale è stata invitata dal candidato di Forza Italia, Onorevole Giulio Marini, ad un confronto con il suo Presidente, Marco Pallucca.

Il suddetto incontro si terrà nella giornata del 7 Febbraio prossimo alle ore 18:00 presso la sede ufficiale del partito, ubicata a Viterbo in via Gargana 36/A.

Lo scopo della nostra Associazione è quella di approfondire idee e tematiche ed individuare gli strumenti idonei per poter porre in essere una serie di azioni condivise atte a rilanciare la città di Viterbo.

L’invito a partecipare è aperto a tutti. Vi aspettiamo.”

Associazione La Tuscia nel Cuore