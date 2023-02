NewTuscia – VITERBO – Venerdì 3 febbraio il presidente di Unindustria

Angelo Camilli Presidente ha presentato ‘Lazio terra d’impresa e di grandi eventuali’, presso la sede della Fondazione Expo Roma 2030, a Via dell’Umiltà 48.

Nella conferenza ha illustrato le priorità delle imprese e del territorio per la prossima giunta regionale, soffermamdosi sull’importanza dei grandi eventi ed i punti di forza e di debolezza di Roma e del Lazio.

5 sono i punti principali e prioritari delle imprese e del territorio per la prossima giunta regionale: consapevolezza industriale, efficienza amministrativa, attrattività del territorio, competitività delle imprese e qualità del lavoro, visione e ruolo della regione.

La Regione Lazio dovrebbe occupare un ruolo centrale nelle politiche industriali e nea crescita del sistema economico-sociale, creare le condizioni di crescita delle imprese e quindi occupazione di qualità che possa resistere alle criticità. Le campagne elettorali, ha continuato Camilli, si sono concentrate su temi importanti quali sanità e rifiuti, ma tendono ad lasciarne in disparte altri altrettanto cruciali. Il settore farmaceutico, quello di difesa e aerospazio, e ancora, digitale, cinema, energia e automotive, sono tutti punti su cui vale la pena di concentrarsi per tidare la carica ad una regione che vanta il secondo Pil dello stato ma che cresce con un tasso inferiore rispetto ad altre del nord Italia.

Occorre un confronto sulla pianificazione delle risorse per conferire al Lazio un ruolo che possa pesare a livello nazionale ed europeo. La prossima giunta dovrebbe concentrarsi su interventi strategici in base alle caratteristiche del territorio e alle sue necessità in una prospettiva che abbracci sia il punto di vista locale che di volta in volta è preso in considerazione, sia il quadro generale, promuovendone al contempo fiscalità e valorizzazione e agendo con una visione chiara del proprio ruolo. E dovrà essere il lavoro di una squadra che agisce “con chiarezza su tempi, fondi e responsabilità.”

Fonti: Unindustria