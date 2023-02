Stralcio delle cartelle esattoriali – cancellazione dei debiti sotto i mille euro riferiti all’annualità 2011-2015

NewTuscia – VITERBO – Il Comune di Viterbo aderisce allo stralcio delle cartelle esattoriali per tutti i cittadini che hanno sanzioni o imposte arretrate per meno di mille euro nell'annualità 2011-2015.

Entro il 31 gennaio 2023, infatti, come previsto dalla Legge di Bilancio 2023 per le somme inferiori a 1.000 euro, i comuni dovevano decidere se applicare lo stralcio o no.

L’amministrazione non ha presentato alcuna ratifica, aderendo così alla cancellazione ed estendendola così a tributi e multe non versati.

“Dopo anni di difficoltà economica” – commenta l’Assessore all’Economia Elena Angiani – “si ritiene opportuno aderire ad una misura che rappresenta un aiuto ai cittadini”.

“Per i cittadini viterbesi” – spiega la Sindaca Chiara Frontini – “l’annullamento sarà automatico. Non c’è bisogno che presentino alcuna richiesta particolare: questo facilita ancora di più la vita ai cittadini, che è un nostro obiettivo primario”.