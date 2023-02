NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Quella di Valentina Paterna candidata Consigliere Regionale, sta diventando sempre di più una realtà. Valentima oltre ad essere Consigliere comunale di Tarquinia e Coordinatrice del circolo locale di Fratelli d’Italia è un amica con una grande sensibilità, senso del rispetto e soprattutto è una persona seria e competente. La sua non è mai stata una candidatura di servizio come alcuni vogliono far credere. Tarquinia tutta deve cogliere questa opportunità e lasciare per un attimo da parte le bandiere e sostenere con un voto responsabile Valentina Paterna. Come Assessore e Vicepresidente dell’Università Agraria di Tarquinia di Fratelli d’Italia sento di dover esprimere il mio pensiero. Questa e l’occasione che il nostro territorio aspetta da anni e che sembra ogni giorno poter diventare realtà. Il nostro paese vive in larga misura dii economia agricola, turismo storico culturale ed estivo, patrimonio boschivo e abbiamo un Ospedale che serve un utenza oltre confine. Le posizioni di Valentina Paterna sono incentrate quindi su questi temi prioritari del territorio e va sottolineato un dato importante da non sottovalutare. E sempre più certo che un ottimo risultato di Fratelli d’Italia con il candidato Presidente Rocca vincente alla guida della Regione Lazio potrebbe far scattare il secondo scranno al partito di Giorgia Meloni nel vitebese, assegnando molto probabilmente il seggio a Valentina Paterna. Sono vicino in questo percorso con tutte le forze a Valentina Paterna che instancabile sta partecipando ad ogni appuntamento in tutta la provincia per illustrare senza cornici i punti principali; Agricoltura, Ambiente, Sociale, Turismo e️ Sanità che saranno nella sua agenda alla Pisana. Settori che Valentina Paterna affronta e segue con attenzione ormai da tanti anni nella vita amministrativa nel litorale nella sua Tarquinia. Quello di Valentina è un programma ambizioso che mira ad essere la seria voce delle diverse comunità della provincia di Viterbo che per tanti anni è stato lasciato a sé stesso dai governi della sinistra. Il mio invito è rivolto a tutti gli amici tarquiniesi che anche alle ultime elezioni dell’Università Agraria ci hanno dato ampia fiducia. I 12 e 13 febbraio andiamo a votare e diciamo di, barrare Fratelli d’Italia e scrivere Paterna. Non lasciamo correre questa grande opportunità per tutta la Tuscia di essere rappresentati da Valentina Paterna alla Regione Lazio e dare finalmente merito ad un territorio che deve essere considerato e valorizzato.

Alessandro Sacripanti

Vicepresidente dell’Università Agraria di Tarquinia (Fratelli d’Italia)